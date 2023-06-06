Cinsiyet değiştiren Mika Raun sevgilisiyle pozunu paylaştı
Sosyal medyaya içerik üreterek fenomen haline gelen ve sonrasında cinsiyet değiştirip birçok estetik operasyon geçiren Mika Raun sevgilisini ilk kez paylaştı.
TikTok'taki videolarıyla tanınan fenomen Mika Can Raun cinsiyet değiştirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mika daha önce Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemişti.
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Cinsiyet değişimi için de 2 buçuk milyon TL harcayan TikTok fenomeni Mika Can Raun şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.
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Mika Raun, sır gibi sakladığı sevgilisiyle bir soru-cevap videosu paylaştı. Mika Raun, "O merak ettiğiniz adam" vurgusu yaptıktan sonra takipçilerinden gelen tüm sorulara yanıt verdi.
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YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Sosyal medyadan gelen "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Oğuzhan'ın "Yüzüğün nerede?" diye sorup, Mika Raun'un elini havaya kaldırmasına ve "Çoktan!" demesi dikkat çekti.
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