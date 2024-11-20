Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu isyan etti: ''Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım''
Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandıran ve cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, ''Keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi.'' diye isyan etti.
Çukur dizisindeki Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti.
1 / 4
Sosyal medyada paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Meli Bendeli, seks işçiliği yapmak zorunda bırakıldığını söyleyerek isyan etti.
2 / 4
"Keşke seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım"
Son olarak Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nden ödül alan ünlü isim konuşmasında, “Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" sözlerini kullandı.
3 / 4
Meli Bendeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
4 / 4