Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu isyan etti: ''Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım''

"Keşke seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım"

Son olarak Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nden ödül alan ünlü isim konuşmasında, “Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" sözlerini kullandı.