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  4. Cinsiyet değiştiren Çukur'un Timsah Celil'i isyan etti

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu isyan etti: ''Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım''

Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandıran ve cinsiyet değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, ''Keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi.'' diye isyan etti.

Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu isyan etti: ''Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım'' - Resim: 1

Çukur dizisindeki Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti.

 

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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu isyan etti: ''Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım'' - Resim: 2

Sosyal medyada paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Meli Bendeli, seks işçiliği yapmak zorunda bırakıldığını söyleyerek isyan etti.

 

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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu isyan etti: ''Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım'' - Resim: 3

"Keşke seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım"
Son olarak Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nden ödül alan ünlü isim konuşmasında, “Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" sözlerini kullandı.

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Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu isyan etti: ''Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım'' - Resim: 4

Meli Bendeli'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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