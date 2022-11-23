Cinsiyet değiştirip estetik yaptıran Çukur'un Timsah Celil'i Meli Bendeli son hali ile şaşırttı

Hem tiyatroda hem de dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanıyor. Cinsiyet değiştiren oyuncu Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.