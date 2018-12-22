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  3. 22 Aralık 2018 15:19

Çıplak fotoğrafıyla ''Utanmıyorum'' mesajı

Pop müziğinin kraliçesi Madonna, ilginç açıklamalarda bulundu.

Çıplak fotoğrafıyla ''Utanmıyorum'' mesajı

Pop müziğin kraliçesi, şöhrete kavuştuğu günlerde eleştirilen çıplak karelerini ‘sanat'la savundu.

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Çıplak fotoğrafıyla ''Utanmıyorum'' mesajı

Madonna, 19 yaşında New York’ta Martha Graham Dans Okulu’nda öğrenciyken, kirasını çıkarabilmek için sanat okullarının resim, çizim ve fotoğraf sınıflarına modellik yapıyordu.

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Çıplak fotoğrafıyla ''Utanmıyorum'' mesajı

Madonna, 19 yaşında New York’ta Martha Graham Dans Okulu’nda öğrenciyken, kirasını çıkarabilmek için sanat okullarının resim, çizim ve fotoğraf sınıflarına modellik yapıyordu.

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Çıplak fotoğrafıyla ''Utanmıyorum'' mesajı

Diva, fotoğraf sınıflarına modellik yaptığı karelerin çoğunun ünlü olduktan sonra Playboy ve Penthose’a satıldığını hatırlattı.

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