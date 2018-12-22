Çıplak fotoğrafıyla ''Utanmıyorum'' mesajı
Pop müziğinin kraliçesi Madonna, ilginç açıklamalarda bulundu.
Pop müziğin kraliçesi, şöhrete kavuştuğu günlerde eleştirilen çıplak karelerini ‘sanat'la savundu.
Madonna, 19 yaşında New York’ta Martha Graham Dans Okulu’nda öğrenciyken, kirasını çıkarabilmek için sanat okullarının resim, çizim ve fotoğraf sınıflarına modellik yapıyordu.
Madonna, 19 yaşında New York’ta Martha Graham Dans Okulu’nda öğrenciyken, kirasını çıkarabilmek için sanat okullarının resim, çizim ve fotoğraf sınıflarına modellik yapıyordu.