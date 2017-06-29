Çıplak görüntüler için ilk kez konuştu

Sörf tahtasının üzerindeki kürek çekme fotoğrafıyla ilgili espri yapan ve o anın yaşattığı travmayı üzerinden atmak için uzun süreli terapi alması gerektiğini belirten 32 yaşındaki şarkıcı, "Orlando bana çıplak olmak isteyip istemediğimi sordu ve ben de hoşlanmadığımı söyledim. Bu tamamen benim düşüncem. 'Ben öyle biri değilim' deyince bana tepki gösterdi” ifadelerini kullandı.