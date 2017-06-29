Çıplak görüntüler için ilk kez konuştu
Katty Perry, eski sevgilisi Orlando Bloom'la ilgili çıplak pozlar hakkında ilk kez konuştu.
Katty Perry'nin eski sevgilisi Orlando Bloom'la olan pozları çok konuşulmuştu. Ancak taraflar bu fotoğrafla ilgili açıklama yapmamıştı. Beklenen açıklama Perry’den geldi.
Geçtiğimiz günlerde yeni albümü 'Witness’ın tanıtımı için bir radyo programına çıkan Katty Perry, sevgilisi Orlando Bloom ile Sardunya adasındaki tatillerinde çekilmiş fotoğraf hakkında konuştu.
Sörf tahtasının üzerindeki kürek çekme fotoğrafıyla ilgili espri yapan ve o anın yaşattığı travmayı üzerinden atmak için uzun süreli terapi alması gerektiğini belirten 32 yaşındaki şarkıcı, "Orlando bana çıplak olmak isteyip istemediğimi sordu ve ben de hoşlanmadığımı söyledim. Bu tamamen benim düşüncem. 'Ben öyle biri değilim' deyince bana tepki gösterdi” ifadelerini kullandı.