Çıplak pozunu koronavirüs yardımı için açık arttırmaya çıkardı
Friends dizisinin ünlü oyuncusu ve ABD'li ünlü aktrist Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston, 1995 yılına ait verdiği çıplak portresini açık arttırmaya çıkardı. Ünlü yıldız, portrenin satışından elde edilecek parayı koronavirüs yardım kampanyasına bağlayacağını açıkladı.
ABD'li ünlü Hollowood yıldızı ve Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston koronavirüs yardımları için maddi destek sağlamak amacıyla çıplak poz verdiği bir portresini açık artırmaya çıkardı.
Videoda fotoğrafçı Mark Seliger'ın karanlık odada artık simge haline gelmiş portre üzerinde çalıştığı görüldü. Seliger'in fotoğrafı Kasım 1995'te çektiği ifade edildi.
EN YÜKSEK TEKLİF 45 BİN TL Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti. Şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar (yaklaşık 45 bin TL) oldu.