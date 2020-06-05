Çıplak pozunu koronavirüs yardımı için açık arttırmaya çıkardı

EN YÜKSEK TEKLİF 45 BİN TL Aniston'ın bacaklarını çapraz biçimde kavuşturarak çıplak poz verdiği siyah beyaz fotoğrafı çeken Seliger, ilk bölümü önceki yıl yayımlanan Friends'in oyuncu kadrosunu fotoğraflamak için görevlendirilmişti. Şimdiye kadar fotoğrafa gelen en yüksek teklif 6 bin 500 dolar (yaklaşık 45 bin TL) oldu.