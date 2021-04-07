Çırılçıplak poz veren kadını dövmesi ele verdi!

NE OLMUŞTU?

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde yapılan bir fotoğraf çekimi ortalığı ayağa kaldırdı. Balkonda yapılan çekimlerde yer alan yaklaşık 40 modelin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin viral olması üzerine polis harekete geçti. Ekip ve modeller, kamu ahlakına aykırı hareket etmek suçlamasıyla tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışları nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 5 bin dirhem (11 bin 144 TL) para cezası alabileceği belirtiliyor.