Çocuğa cinsel istismardan tutuklanmıştı: Ciciş Esra'nın ''tahliye'' pozu olay oldu

"PRENSESLER GİBİ YATTIM"

Ersoy; ''Marmara Kadın Kapalı Cezaevinden çıktım. Evimdeyim... Suçsuz yere ceza da yattım... Not: Ben yaşlı erkeklerden hoşlanıyorum. Ergenler benden uzak dursun aman aman! Hele anaları hiç bulaşmasınlar bana! Kimseye şantajla para vermem ben, vermedim de! Öyle kişilere para vereceğime cezaevinde ihtiyacı olan mahkumlara hep yardım ettim... Prensesler gibi de yattım...' ifadelerini kullandı.