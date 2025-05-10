Çocuğa cinsel istismardan tutuklanmıştı: Ciciş Esra'nın ''tahliye'' pozu olay oldu
Bodrum'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, tahliye oldu. Sosyal medya hesabından cesur bir pozunu paylaşan Ersoy, ''Ergenler benden uzak dursun aman aman!'' ifadelerini kullandı.
Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy hakkında 22 Ağustos 2021’de o dönem 13 yaşında olan D.S.B. adlı çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Ersoy, 22 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti.
Cezaevinden tahliye olan Esra Ersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"PRENSESLER GİBİ YATTIM"
Ersoy; ''Marmara Kadın Kapalı Cezaevinden çıktım. Evimdeyim... Suçsuz yere ceza da yattım... Not: Ben yaşlı erkeklerden hoşlanıyorum. Ergenler benden uzak dursun aman aman! Hele anaları hiç bulaşmasınlar bana! Kimseye şantajla para vermem ben, vermedim de! Öyle kişilere para vereceğime cezaevinde ihtiyacı olan mahkumlara hep yardım ettim... Prensesler gibi de yattım...' ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR BİR GÜNDEN MERHABA''
Ancak Esra Ersoy bu paylaşımı kısa bir süre sonra sildi. Ünlü isim aynı fotoğrafını Intagram hesabının hikayeler kısmından paylaşarak ' "Özgür bir günden merhaba" notunu düştü ve "Biz Yıkılmayız" şarkısı ekledi.