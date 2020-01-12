Hazal Kaya: Çocuğum sağlıklı olsun yeter!
Oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, geçen kasım ayında dünyaya gelen oğulları Fikret Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, oyuncu, “Hamilelik kilolarınızı dert ediyor musunuz?” sorusuna “Hiç öyle bir derdim yok. Çocuğum sağlıklı olsun yeter” yanıtını verdi.
HAZAL'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Kına gecesinde engelli çocukları olan iki annenin hazırladığı yemekleri misafirlerine ikram ederek annelere destek olan Hazal Kaya, bu kez çocukları sevindirecek.