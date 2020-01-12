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  3. 12 Ocak 2020 14:06

Hazal Kaya: Çocuğum sağlıklı olsun yeter!

Oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, geçen kasım ayında dünyaya gelen oğulları Fikret Ali ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Hazal Kaya: Çocuğum sağlıklı olsun yeter!

Çiftin basından uzak tutmaya çalıştığı çocukları, ilk kez mekanda görüntülendi.

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Hazal Kaya: Çocuğum sağlıklı olsun yeter!

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, oyuncu, “Hamilelik kilolarınızı dert ediyor musunuz?” sorusuna “Hiç öyle bir derdim yok. Çocuğum sağlıklı olsun yeter” yanıtını verdi.

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Hazal Kaya: Çocuğum sağlıklı olsun yeter!

HAZAL'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Kına gecesinde engelli çocukları olan iki annenin hazırladığı yemekleri misafirlerine ikram ederek annelere destek olan Hazal Kaya, bu kez çocukları sevindirecek.

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Hazal Kaya: Çocuğum sağlıklı olsun yeter!

Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan oyuncu, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamaya karar verdi.Gelen hediyeler, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak.

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