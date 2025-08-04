Çocuğunu mayosuz denize soktuğu için eleştirilen ünlü sanatçı Aylin Aslım ağzını bozdu

"Oğlum bilek boyu suda oynuyor, ben de yanında oturuyorum. Birkaç çocuklu aile daha var. Adamın biri şezlonglardan kalkıp denize doğru yürürken oğluma bakıp iki elini yana açarak 'BU NE YA' gibi bir hareket yaptı. Hemen beni fark etti ve 'MAYOSU YOK MU' dedi."