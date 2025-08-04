Çocuğunu mayosuz denize soktuğu için eleştirilen ünlü sanatçı Aylin Aslım ağzını bozdu
Ünlü şarkıcı Aylin Aslım, plajda 4 yaşındaki oğlunu mayosuz yüzdürdüğü için kendisine tepki gösteren bir kişiye küfür etti.
Ben Kalender Meşrebim, Senin Gibi, Özgürce Yaşa gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aylin Aslım bir süre önce İstanbul'u terk etmişti.
Orman Umut Çağlan adında bir oğlu olan Aslım, Antalya'da yaşıyor ve tatil için Kaş'a gitti. Kaş'ta plajda oğlunu oynatan Aylin Aslım bir kişiden aldığı uyarıyla deliye döndü. "Dört yaşındaki oğlumla tatildeyim. Yıllarca huzur içinde yaşadığım yerde dün denize girdik" diyen Aylin Aslım şunları yazdı:
"Oğlum bilek boyu suda oynuyor, ben de yanında oturuyorum. Birkaç çocuklu aile daha var. Adamın biri şezlonglardan kalkıp denize doğru yürürken oğluma bakıp iki elini yana açarak 'BU NE YA' gibi bir hareket yaptı. Hemen beni fark etti ve 'MAYOSU YOK MU' dedi."
Aylin Aslım devamında ise "Ben oğlumdan önceki hayatımda duygu regülasyonu çok zayıf biriydim. Özellikle öfkemi idare edememek kendimden en yakındığım konuydu. Oğlum doğar doğmaz mantığa sığmaz bir şekilde, bu konuda hayatım boyunca olmayı istediğim kişi oldum. Karşımdakine avaz avaz karşılık vermeden, sesini yükseltmeden, küfretmeden konuşabilen birine dönüştüm." ifadelerini kullandı.