''Çocuk bikinisi almışım...'' diyen Simge Sağın mankenlere meydan okudu
Hem sesi, hem de güzelliğiyle sahnelerin tozunu attıran güzel şarkıcı Simge Sağın iş arası verdiği yaz tatili molasına dair pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Hem sesi, hem yorumu, hem de fiziğiyle her seferinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Simge Sağın yaz konserlerine aralıksız devam ediyor.
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Aralıksız konser trafiğiyle baş döndüren Simge Sağın bulduğu ilk boşlukta ise yaz tatili molasına giriyor.
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Mankenleri kıskandıran fiziği ile de dikkat çeken Simge Sağın şimdi de tatilden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi ve mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımlarına binlerce beğeni yağan Simge Sağın, fotoğraflarının altına ise "Kendime çocuk bikinisi almışım" notunu düştü.
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