Çocuklar Duymasın'ın Duygusu Ayşecan Tatari'den yıllar sonra gelen itiraf

Yediden yetmişe herkesin hatırladığı "Çocuklar Duymasın" dizisi, yıllar geçse de ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Serinin en küçük karakterlerinden Duygu'ya hayat veren Ayşecan Tatari, 20 yıl sonra diziyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.