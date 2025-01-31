Çocuklar Duymasın'ın Duygusu Ayşecan Tatari'den yıllar sonra gelen itiraf
Televizyon ekranlarına bir dönem damgasını vuran Çocuklar Duymasın adlı dizideki Duygu karakterine hayat veren Ayşe Tatari çocuk oyuncu olarak başladığı yıllara ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu.
"Çocuklar Duymasın", yıllar geçse de ilgiyle izleniyor. Dizinin karakterlerinden Duygu'ya hayat veren Ayşecan Tatari, 20 yıl sonra küçük yaşta ünlü olmanın o dönem için nasıl hissettirdiğini anlattı.
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Yediden yetmişe herkesin hatırladığı "Çocuklar Duymasın" dizisi, yıllar geçse de ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Serinin en küçük karakterlerinden Duygu'ya hayat veren Ayşecan Tatari, 20 yıl sonra diziyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
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Küçük yaşta tanınmanın çok ağır geldiğini anlatan Tatari, bu durumla nasıl başa çıktığını da paylaştı.
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Henüz 13 yaşında ve ergenliğinin başındayken tanınan ünlü isim, Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. O günleri anlatan Tatari şunları kaydetti:
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