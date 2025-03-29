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  4. Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakterini canlandıran Melek Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu - Resim: 1

Ekranların unutulmaz dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin'in son hali dikkat çekti. 

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Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu - Resim: 2

2019 yılında final yapan dizinin sevilen oyuncusu Melek Şahin, şimdilerde kendini sokak hayvanlarına adamış durumda. 

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Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu - Resim: 3

'Melek Hareketi' adıyla sosyal medya hesabından sokaktaki kedi ve köpeklerin yardımına koşan Melek Şahin, son haliyle de dikkatlerden kaçmadı. 

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Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu - Resim: 4

Saçlarını sarıya boyatan Melek Şahin, adeta başka birine dönüştü. 

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