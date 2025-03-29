Çocuklar Duymasın'ın Emine'si sarı saçlarıyla olay oldu
Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakterini canlandıran Melek Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.
Ekranların unutulmaz dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin'in son hali dikkat çekti.
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2019 yılında final yapan dizinin sevilen oyuncusu Melek Şahin, şimdilerde kendini sokak hayvanlarına adamış durumda.
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'Melek Hareketi' adıyla sosyal medya hesabından sokaktaki kedi ve köpeklerin yardımına koşan Melek Şahin, son haliyle de dikkatlerden kaçmadı.
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Saçlarını sarıya boyatan Melek Şahin, adeta başka birine dönüştü.
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