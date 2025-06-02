Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi
Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan, katıldığı Survivor yarışma programında sergilediği performans ile herkesi şaşırtan Furkan Kızılay uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'la nikah masasına oturdu...
Türkiye'nin yıllar önce Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Havuç" karakteriyle tanıdığı Furkan Kızılay nikah masasına oturup sevgilisi Tutku Yılmaz ile hayatlarını birleştirdi.
1 / 9
2 / 9
Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde nişanlanmış, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Kızılay, paylaşımına "Sonsuza kadar" notunu düşmüştü.
3 / 9
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz dün nikah masasına oturarak aşklarını evlilikle taçlandırdı...
4 / 9