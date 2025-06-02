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  4. Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan, katıldığı Survivor yarışma programında sergilediği performans ile herkesi şaşırtan Furkan Kızılay uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'la nikah masasına oturdu...

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi - Resim: 1

Türkiye'nin yıllar önce Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Havuç" karakteriyle tanıdığı Furkan Kızılay nikah masasına oturup sevgilisi Tutku Yılmaz ile hayatlarını birleştirdi. 

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi - Resim: 2
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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi - Resim: 3

Furkan Kızılay, geçtiğimiz günlerde nişanlanmış, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Kızılay, paylaşımına "Sonsuza kadar" notunu düşmüştü.

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Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi - Resim: 4

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz dün nikah masasına oturarak aşklarını evlilikle taçlandırdı...

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