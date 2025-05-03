Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada
Yayınlandığı döneme damgasını vuran eklranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'e hayat veren Alpaslan Özmol ile Şükrü karakterine hayat veren Şükrü Koruyucu sürpriz bir projede yine biraraya geldi..
Yayınlandığı döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi, günümüzde hala büyük bir ilgiyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide “Çaycı Hüseyin” karakteri ve “Şükrü” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu yıllar sonra bir araya geldi.
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Çocuklar Duymasın dizisinin efsane ikilisi Çaycı Hüseyin ve Şükrü, dizideki replikleri ve başlarından geçen komik olaylarla dikkatleri üzerlerine çekiyordu.
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Çaycı Hüseyin ile kankası Şükrü özelikle aralarındaki diyaloglar kahkaha tufanı yaratırken dizi sektörünün en sevilen ikilileri arasında yer alıyordu.
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Çocuklar Duymasın dizisinin efsane ikilisi Çaycı Hüseyin ve Şükrü, bir reklam filmi için yıllar sonra buluştu.
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