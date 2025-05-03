Çocuklar Duymasın'ın iki efsanesi yıllar sonra yeniden birarada

Yayınlandığı döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi, günümüzde hala büyük bir ilgiyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide “Çaycı Hüseyin” karakteri ve “Şükrü” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu yıllar sonra bir araya geldi.