Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'e ahlaksız teklif

Demet Tuncer, üniversitede siyasal bilgiler okurken aldığı şaşırtıcı bir teklifle hayatında farklı bir sayfa açılabileceğini belirtti. CIA’den teklif aldığını söyleyen Tuncer, bu ilginç hikâyeyi şöyle anlattı:

"Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA’de analist olarak çalışan profesörle birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini anlamak beni her zaman heyecanlandırıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydım. Kariyer haftasında, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı: 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun,' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı’nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı"