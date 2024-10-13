Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'e ahlaksız teklif
Türkiye'nin yıllar önce izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın adlı dizideki Mary karakteriyle tanıdığı Demet Tuncer, CIA'dan ajanlık teklifi aldığını ancak "Ne ülkemi ne ailemi satarım" diyerek bu teklifi reddettiğini açıkladı.
2002-2019 yılları arasında Türk televizyonlarında ilgiyle takip edilen aile ve durum komedisi Çocuklar Duymasın'ın, Mary'si Demet Tuncer hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
İstanbul Levent'te doğup büyüyen Tuncer, ABD'ye nasıl gittiğini ve CIA ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı:
"15 yaşında Türkiye’yi temsilen ABD-Türkiye ortak bursuyla United World College’dan (UWC-USA) tam burs kazandım. 90 farklı ülkeden öğrenciyle eğitim almak, dünya görüşümü ve kültürel birikimimi zenginleştirerek hayatımı değiştirdi. Uluslararası Bakalorya diplomamı aldıktan sonra ABD’de üniversite eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye döndüm"
Demet Tuncer, üniversitede siyasal bilgiler okurken aldığı şaşırtıcı bir teklifle hayatında farklı bir sayfa açılabileceğini belirtti. CIA’den teklif aldığını söyleyen Tuncer, bu ilginç hikâyeyi şöyle anlattı:
"Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA’de analist olarak çalışan profesörle birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini anlamak beni her zaman heyecanlandırıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydım. Kariyer haftasında, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı: 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun,' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı’nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı"