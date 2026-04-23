''Çocuklarıma kuruş yok'' demişti: İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ortaya çıktı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in mal varlığını devlete bırakacağını açıklamasının ardından dudak uçuklatan serveti ortaya çıktı.
Nisan ayının başında safra kesesi iltihabı ve bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, başarılı geçen operasyon ve iki haftalık yoğun bakım sürecinin ardından 22 Nisan 2026 tarihinde taburcu edildi. Hastane çıkışında sağlığının iyi olduğunu belirten Tatlıses, vasiyetiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tüm mal varlığını devlete bırakacağını duyuran Tatlıses, "Çocuklara kuruş yok. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, gözleri Tatlıses’in yıllar içinde oluşturduğu dev servete çevirdi.
İbrahim Tatlıses'in mal varlığı
Sabah gazetesinin haberine göre, İbrahim Tatlıses’in bilinen mal varlığı ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımlarından oluşuyor.
İşte Tatlıses'in bilinen mal varlıkları:
- Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân
- Fikirtepe’de 4 daire
- İstanbul’un farklı semtlerinde 5 daire
- Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar
- İzmir’de 5 lüks daire
- Bodrum’da 12 villa ve geniş bir arsa