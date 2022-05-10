Çocuktan Al Haberi programının yıldızı Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı

Yıllar önce televizyonların en popüler programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi'nde yemek yemeğe olan olan aşkını sık sık ifade ederek seyircileri güldüren Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.