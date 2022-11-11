Çocuktan Al Haberi'nin minik Ebrar'ı son haliyle şaşırttı

Çocuktan Al Haberi yarışmasıyla ünlenen Ebrar Demirbilek, daha sonra Hercai, Hayat Dediğin ve Yalan Dünya gibi yapımlarda rol almıştı. Ebrar Demirbilek'in Instagram paylaşımlarına bir bakan bir daha baktı.

İlk bölümü Berna Laçin'in sunumuyla 1998 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programını, daha sonra Bergüzar Korel ve Açelya Akkoyun gibi isimler sundu.

2016 yılında yeniden ekrana gelen programın dünyalar tatlısı yarışmacısı Ebrar Demirbilek, yalnızca güzelliğiyle değil, akıl dolu yanıtlarıyla da gönüllere taht kurmuştu.