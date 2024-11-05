Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı
Yayınlandığı dönem televizyon ekranlarına damgasın vuran Çocuktan Al Haberi adlı yarışma programının Çitos Efe'si Efe Koçyiğit artık kocaman bir delikanlı oldu....
"Çocuktan Al Haberi" yarışmasında birbirinden sevimli çocuklar kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar ile izleyiciyi kimi zaman şaşırtırken kimi zaman ise kahkahalara boğuyordu. O programın yıldız isimlerinden birisi de hiç kuşkusuz "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit olmuştu.
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Türkiye'nin "Çitos Efe" olarak tanıdığı ve çok konuştuğu Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu.
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Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı
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Erzurum şivesiyle konuşan ve sorulan sorulara verdiği cevaplarla ünlenen Çitos Efe şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.
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