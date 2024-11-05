Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı

"Çocuktan Al Haberi" yarışmasında birbirinden sevimli çocuklar kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar ile izleyiciyi kimi zaman şaşırtırken kimi zaman ise kahkahalara boğuyordu. O programın yıldız isimlerinden birisi de hiç kuşkusuz "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit olmuştu.