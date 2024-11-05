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  4. Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı

Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı

Yayınlandığı dönem televizyon ekranlarına damgasın vuran Çocuktan Al Haberi adlı yarışma programının Çitos Efe'si Efe Koçyiğit artık kocaman bir delikanlı oldu....

Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı - Resim: 1

"Çocuktan Al Haberi" yarışmasında birbirinden sevimli çocuklar kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar ile izleyiciyi kimi zaman şaşırtırken kimi zaman ise kahkahalara boğuyordu. O programın yıldız isimlerinden birisi de hiç kuşkusuz "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit olmuştu.

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Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı - Resim: 2

Türkiye'nin "Çitos Efe" olarak tanıdığı ve çok konuştuğu Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı - Resim: 3

Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı

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Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı - Resim: 4

Erzurum şivesiyle konuşan ve sorulan sorulara verdiği cevaplarla ünlenen Çitos Efe şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

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