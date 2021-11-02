Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak değişimi ile ''yok artık'' dedirtti
Bir dönemin fenomen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar’da Oğuzhan Koç ile rol alan Zeynep Koçak değişimi ile herkesi şaşırttı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ilk oyuncularından Zeynep Kolçak gündeme geldi.
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Zeynep Kolçak yıllar içerisindeki değişimi ile adından söz ettiriyor.
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Zayıflığıyla akıllarda kalan Zeynep Kolçak kilo alarak bambaşka bir görünüme kavuştu.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın ilk kuşağında yer alan oyuncu Zeynep Kolçak değişimiyle "yok artık" dedirtti.
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