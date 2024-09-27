Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Ayça Erturan fazla kilolarından kurtuldu. Tam 20 kilo birden veren Ayça Erturan'ı görenler tanıyamadı...
Türkiye'nin Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programıyla tanıdığı Ayça Erturan fazla kilolarından kurtularak bambaşka birine dönüştü.
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Son dönemde Akıncı ve Maviye Sürgün dizilerinde boy gösteren Erturan şimdilerde değişimiyle gündemde.
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Aralıklı oruç tutarak 20 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu son haliyle büyük beğeni topladı.
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