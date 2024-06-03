Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeline yapımcı tacizi
Değişimiyle artık kimsenin tanıyamadığı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak şimdi de sosyal medyadan yaptığı uğradığı yapımcı tacizleri ve bilinmeyen hastalığıyla ilgili paylaşımlar gündemde...
Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri olmuştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar dönemindeki halinden sonra bir hayli değişen Koçak uzun süredir ekrandan uzakta.
Koçak uzun zaman sonra adeta patladı ve önce hastalığını açıkladı ardından yaşadığı zorluklara değindi.
"Ben yaklaşık 23 yıldır derealizasyon adı verilen, yani gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetleyebileceğim, normalde 15'er dakikalık ataklar halinde olan ama bende atipik bir versiyonu mevcut olduğu için 23 senedir aralıksız 7/24 her gün yaşadığım ve gerçek hissetmek nasıl bir şey artık unutalı çok olduğu bir rahatsızlıkla uğraşıyorum" diyen Zeynep Koçak devamında "Malesef tedavisi olmayan bu rahatsızlıkla beraber üzerine anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklar eklenince inanın her şey yolunda gitse bile ilerlemek çok zor oluyor" ifadelerini kullandı.
Zeynep Koçak bu açıklamasından sonra iş hayatına dair yaşadıklarını da anlattı ve şunları söyledi: