Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıydı: Murat Eken son hali ile şaşırttı
Çok Güzel Hareketler komedi programında sahne alan Murat Eken'in son hali görenleri şaşırttı
Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Eken, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.
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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİ BIRAKIP OYUNCU OLMUŞTU
1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Eken, Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde okumaya başladı.
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Ancak 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü bırakıp Türkiye'ye geri döndü.
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almaya karar veren oyuncu, çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.
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