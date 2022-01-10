Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıydı: Murat Eken son hali ile şaşırttı

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Eken, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.