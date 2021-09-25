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  4. Çok Güzel Hareketler’de aşk bombası

Çok Güzel Hareketler’de aşk bombası

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı "Çok Güzel Hareketler 2"den sürpriz bir aşk çıktı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aşk yaşadığı öğrenildi.

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Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelere kalp emojisi koyarak aşklarını ilan etti.

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İkilinin hayranları tebrik mesajları yayınladı.

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Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.

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