Çöp Adam dizisi için sürpriz karar
Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihinde değişiklik yapıldı.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star'ın beklenen dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihi değişti.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizinin yeni tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.
ÇÖP ADAM KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
ÇÖP ADAM OYUNCULARI
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.