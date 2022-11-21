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Çöp Adam dizisi için sürpriz karar

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihinde değişiklik yapıldı.

Çöp Adam dizisi için sürpriz karar - Resim: 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Star'ın beklenen dizisi Çöp Adam'ın yayın tarihi değişti.

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Çöp Adam dizisi için sürpriz karar - Resim: 2

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek yaratılan Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan dizinin yeni tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.

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Çöp Adam dizisi için sürpriz karar - Resim: 3

ÇÖP ADAM KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

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Çöp Adam dizisi için sürpriz karar - Resim: 4

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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