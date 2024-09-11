Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan 28 kilo verdi, gören tanıyamadı
Ekranların sevilen dizisi Çöp Adam'da Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan 28 kilo verdikten sonra yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada olay oldu.
Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan'ın son hali günlerdir gündemde.
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Son olarak Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle öne çıkan Afacan şimdilerde bambaşka biri oldu.
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Bir yılda 28 kilo verdikten sonraki haliyle dikkat çeken Elçin Afacan son görünümüyle beğeni topladı.
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Paris'e giden ve pozlarını paylaşan Elçin Afacan'a hayranlarından yorumlar gecikmedi. Oyuncuya "Çok güzelsin", "Doğal ve güzel", "Bu halin şahane" yorumları geldi.
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