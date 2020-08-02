Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan sert sözler

Sabah, sözlerine, "Ben umursamıyorum bile. Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız, ben sizin babalığınızı, adamlığınızı sorguluyor muyum? Benim hayat görüşümü, benim felsefemi eleştirebilir misiniz?” diye devam etti.