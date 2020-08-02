Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan sert sözler
Usta sanatçı Coşkun Sabah, Bodrum'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabah, kızı Roza'nın Instagram hesabını kapattırması konusunda konuştu.
Sabah, kızı Roza için söylediği “Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram’ını” açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi.
Şarkıcı, “Gayet normal bir babalık görüşü yaptım. Onu da saptırmışlar. Ben üniversite okuyan bir kız babası olarak kızımın mayolu fotoğrafını Instagram sayfasında herkese açık şekilde koymasını istemiyorum. Bundan doğal ne olabilir?" dedi.
Sabah, sözlerine, "Ben umursamıyorum bile. Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız, ben sizin babalığınızı, adamlığınızı sorguluyor muyum? Benim hayat görüşümü, benim felsefemi eleştirebilir misiniz?” diye devam etti.