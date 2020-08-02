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  3. 02 Ağustos 2020 15:12

Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan sert sözler

Usta sanatçı Coşkun Sabah, Bodrum'da sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabah, kızı Roza'nın Instagram hesabını kapattırması konusunda konuştu.

Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan sert sözler

Sabah, kızı Roza için söylediği “Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı olamaz. Kapattırdık Instagram’ını” açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi. 

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Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan sert sözler

Şarkıcı, “Gayet normal bir babalık görüşü yaptım. Onu da saptırmışlar. Ben üniversite okuyan bir kız babası olarak kızımın mayolu fotoğrafını Instagram sayfasında herkese açık şekilde koymasını istemiyorum. Bundan doğal ne olabilir?" dedi. 

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Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan sert sözler

Sabah, sözlerine, "Ben umursamıyorum bile. Sizin ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksınız, ben sizin babalığınızı, adamlığınızı sorguluyor muyum? Benim hayat görüşümü, benim felsefemi eleştirebilir misiniz?” diye devam etti. 

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Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah'tan sert sözler

“Normal Türk örf ve adetlerine uygun bir Türk babasıyım. Ben Türkiye’deki şartlara göre babalık yapıyorum. Türkiye’yi de çok iyi tanıyorum. Diyarbakırlıyım, onun için ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum.” 

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