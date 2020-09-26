Çukur dizisi ile ilgili bomba iddia!
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'a Kadir İnanır'ın dahil olduğu iddia edildi. Usta oyuncu, konuya ilişkin gerçeği açıkladı.
Show TV'nin reytinglerde üst sıralarda olan dizisi Çukur, son günlerde yeni transferleriyle adından söz ettiriyor. Mustafa Üstündağ'ın ardından Kadir İnanır'ın diziye dahil olacağı iddiaları hızla yayıldı.
Ancak iddialara dair usta isimden açıklama geldi. Kadir İnanır, sosyal medya hesabından ''Ben böyle bir teklif almadım'' diyerek bu iddialara son noktayı koydu.
Öte yandan Çukur'un son bölümünde geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti.