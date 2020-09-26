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  3. 26 Eylül 2020 12:52

Çukur dizisi ile ilgili bomba iddia!

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'a Kadir İnanır'ın dahil olduğu iddia edildi. Usta oyuncu, konuya ilişkin gerçeği açıkladı.

Çukur dizisi ile ilgili bomba iddia!

Show TV'nin reytinglerde üst sıralarda olan dizisi Çukur, son günlerde yeni transferleriyle adından söz ettiriyor. Mustafa Üstündağ'ın ardından Kadir İnanır'ın diziye dahil olacağı iddiaları hızla yayıldı.  

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Çukur dizisi ile ilgili bomba iddia!

Ancak iddialara dair usta isimden açıklama geldi. Kadir İnanır, sosyal medya hesabından ''Ben böyle bir teklif almadım'' diyerek bu iddialara son noktayı koydu. 

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Çukur dizisi ile ilgili bomba iddia!

Öte yandan Çukur'un son bölümünde geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti. 

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Çukur dizisi ile ilgili bomba iddia!

Azer'e mendili nereden bulduğunu soran Karaca, Azer'in ilk İstanbul macerasını ve Kahraman Koçovalı'nın Azer'i nasıl kurtardığını dinledi. 

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