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  3. 08 Eylül 2020 09:50

Çukur dizisinde koronavirüs şoku

Ekranların sevilen oyuncusu sosyal medya hesabından açıklama yaparak kötü haberi hayranlarına duyurdu.

Çukur dizisinde koronavirüs şoku

Show TV'de ekrana gelen reyting rekorları kıran Çukur dizisi koronavirüs salgını nedeniyle 3. sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. İlerleyen günlerde yeni sezona başlaması düşünülen diziyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 

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Çukur dizisinde koronavirüs şoku

Çukur'un başarılı oyuncularından birinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.  

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Çukur dizisinde koronavirüs şoku

Türk dizi sektörünün son yıllardaki en başarılı genç isimleri arasında yer alan Çukur ve Netflix'in Aşk 102 dizisinde başrolünü oynayan oyuncu Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. 

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Çukur dizisinde koronavirüs şoku

Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaştığı Alina Boz'un da testi pozitif çıktığı öğrenildi. 

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