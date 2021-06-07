Çukur dizisinden final öncesinde büyük gala gecesi
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, ekranlara bu gece veda ediyor. Çukur'un final bölümü öncesi ise gala gecesi ekranlara geldi.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 131. bölümüyle ekrana veda ediyor. Çukur'un heyecan dolu final bölümü öncesinde gala gecesi ekrana geldi.
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GALAYLA EKRANA VEDA EDİYOR
Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşen yayında, Çukur Ormanı için kampanya düzenlendi.
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Gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.
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Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşandığı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söylediler.
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