Çukur dizisine Survivor'dan sürpriz transfer

AVATAR ATAKAN KİMDİR? Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanıştı ve o günden bu yana bir çok başarıya imza attı. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girdi.