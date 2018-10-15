Çukur dizisine Survivor'dan sürpriz transfer
Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, 'Avatar’ lakaplı milli dövüş sporcusu Çağan Atakan Arslan'ın Çukur dizisinden teklif aldığını duyurdu.
Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, 'Avatar’ lakaplı milli dövüş sporcusu Çağan Atakan Arslan'ın Çukur dizisinden teklif aldığını duyurdu. Atakan'ın bu teklifi kabul ettiğini belirten Eyüboğlu, oyuncunun ‘Çukur’da ünlü kickboksçu ‘kötü adam’ olarak izleyici karşısına çıkacağını belirtti.
Peki daha önce televizyon izleyicilerinin ‘Survivor’ yarışmasından ve ilk sezonunda oynadığı ‘Söz’ dizisinden de tanıdığı Avatar Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte milli dövüş sporcusuna dair merak edilenler...
AVATAR ATAKAN KİMDİR? Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanıştı ve o günden bu yana bir çok başarıya imza attı. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girdi.