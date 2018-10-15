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  3. 15 Ekim 2018 15:00

Çukur dizisine Survivor'dan sürpriz transfer

Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, 'Avatar’ lakaplı milli dövüş sporcusu Çağan Atakan Arslan'ın Çukur dizisinden teklif aldığını duyurdu.

Çukur dizisine Survivor'dan sürpriz transfer

Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, 'Avatar’ lakaplı milli dövüş sporcusu Çağan Atakan Arslan'ın Çukur dizisinden teklif aldığını duyurdu. Atakan'ın bu teklifi kabul ettiğini belirten Eyüboğlu, oyuncunun ‘Çukur’da ünlü kickboksçu ‘kötü adam’ olarak izleyici karşısına çıkacağını belirtti.

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Çukur dizisine Survivor'dan sürpriz transfer

Peki daha önce televizyon izleyicilerinin ‘Survivor’ yarışmasından ve ilk sezonunda oynadığı ‘Söz’ dizisinden de tanıdığı Avatar Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte milli dövüş sporcusuna dair merak edilenler...

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Çukur dizisine Survivor'dan sürpriz transfer

AVATAR ATAKAN KİMDİR? Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanıştı ve o günden bu yana bir çok başarıya imza attı. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girdi.

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Çukur dizisine Survivor'dan sürpriz transfer

Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai milli takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

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