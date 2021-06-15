Çukur hayranlarına müjde: Aras Bulut İynemli duyurdu

Son olarak Aras Bulut İynemli'den dizinin bitmesine üzülen hayranları çok sevindirecek bir haber geldi. Twitter dün akşam hesabından yaptığı teşekkür paylaşımında sadece bir kelime olarak ipucu veren İynemli, Çukur'un belgesel olacağını duyurdu. İşte o açıklama: