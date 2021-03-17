Çukur için final çanları çalıyor...
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'u bu sezon sonunda final yapacağı iddiası konuşuluyor. "Yamaç" karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı detaylar ise izleyicileri heyecanlandırdı.
Show Tv'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi Çukur bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.
Dört sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin 125. bölümü ile ekranlara veda edeceği açıklaması oyuncu kadrosunun canlı yayınında duyurulmuştu. Bu kapsamda eğer yayıncı kuruluş bu kararını sürdürürse 10 Mayıs gibi projenin vedasının gerçekleşeceği söylentiler arasında yer alıyor. Yani Çukur planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasını bitirecek...
ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER!
Çukur, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi...
ANA KARAKTERLER
Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri. Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi. Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.