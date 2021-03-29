Çukur'a bir veda daha! Final öncesi bu veda izleyiciyi çok üzerecek
Çukur dizisi final için geri sayım yaparken yapımda Celasun rolüne hayat veren Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşuluyor.
Kubilay Aka yani Celasun'un, başka bir yapımda başrol üstleneceği yine söylentiler arasında.
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da şoke eden Celasun ayrılığının henüz ne zaman olacağı bilinmese de dizinin bu sezon ekranlara veda edecek olması iddiaları doğrular nitelikte…
KUBİLAY AKA KİMDİR? 1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır.
Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır.
Show Tv'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi Çukur bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.