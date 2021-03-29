Çukur'a bir veda daha! Final öncesi bu veda izleyiciyi çok üzerecek

Kubilay Aka yani Celasun'un, başka bir yapımda başrol üstleneceği yine söylentiler arasında.

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da şoke eden Celasun ayrılığının henüz ne zaman olacağı bilinmese de dizinin bu sezon ekranlara veda edecek olması iddiaları doğrular nitelikte…