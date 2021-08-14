Çukur'da bomba aşk iddiası! Damla Sönmez sessizliğini bozdu
Çukur dizisindeki rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşadığı konuşulan Damla Sönmez, çıkan haberlerin ardından ilk kez görüntülendi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.
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İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü.
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Damla Sönmez'in buluttan bir fotoğrafın kendisini öpmesini paylaşması da bu iddiaları güçlendirdi.
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"İDDİALAR ASILSIZ"
İynemli'nin menajerlik şirketi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
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