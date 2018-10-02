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  3. 02 Ekim 2018 11:27

Çukur'da kimler öldü, kimler kaldı ?

Show TV'nin fenomen yapımı 'Çukur'un sezon finalinde 'Karakuzular'ın yaptığı saldırı sonrası hangi karakterlerin ölüp diziye veda ettiği merak konusu olmuştu.

Çukur'da kimler öldü, kimler kaldı ?

'Cumali Koçavalı' fırtınası esen 'Çukur'un ikinci sezon ilk bölümlerinde, Ercan Kesal ve Perihan Savaş rol almamıştı.

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Çukur'da kimler öldü, kimler kaldı ?

Ancak 1 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen üçüncü bölümünde 'İdris Koçovalı' ve eşi 'Sultan Koçavalı' ortaya çıktı.

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Çukur'da kimler öldü, kimler kaldı ?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı 'Çukur'un son bölümünde diziden ayrılan isimler netlik kazandı.

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Çukur'da kimler öldü, kimler kaldı ?

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından "Çukur'da kaybettiklerimiz" şeklinde paylaşım yapıldı.

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