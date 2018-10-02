Çukur'da kimler öldü, kimler kaldı ?
Show TV'nin fenomen yapımı 'Çukur'un sezon finalinde 'Karakuzular'ın yaptığı saldırı sonrası hangi karakterlerin ölüp diziye veda ettiği merak konusu olmuştu.
'Cumali Koçavalı' fırtınası esen 'Çukur'un ikinci sezon ilk bölümlerinde, Ercan Kesal ve Perihan Savaş rol almamıştı.
Ancak 1 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen üçüncü bölümünde 'İdris Koçovalı' ve eşi 'Sultan Koçavalı' ortaya çıktı.
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı 'Çukur'un son bölümünde diziden ayrılan isimler netlik kazandı.