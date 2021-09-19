Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ: ''İki kocamla birlikte yaşıyoruz''
Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran İrem Altuğ, önceki gece iki erkek arkadaşıyla görüntülendi.
Magazinburada'nın haberine göre, kameralara yakalanan güzel oyuncu ilginç yanıtlarıyla dikkat çekti.
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Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu sorulara "Bir şey yapmıyorum, kocalarımla yaşıyorum. İki kocamla birlikte yaşıyoruz" şeklinde yanıt verdi.
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İrem Altuğ, yanındaki iki erkeği göstererek "Bu eski kocam, bu yeni kocam. Biz böyle yaşıyoruz" dedi.
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İrem Altuğ'un o anlara ait videosuna kısa sürede sosyal medyada onlarca yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun muhabirlere şaka yaptığını, söylediklerinde ciddi olmadığını öne sürdü.
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