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  3. 15 Kasım 2018 11:52

''Estetik yok'' diyen Dilan Çiçek Deniz fena yakalandı !

Estetik yaptırmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'in eski fotoğrafları olay oldu.

''Estetik yok'' diyen Dilan Çiçek Deniz fena yakalandı !

2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz (23) hiç estetik operasyon geçirmediğini söylemişti ama sosyal medyada dolaşan fotoğrafları onu ele verdi

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''Estetik yok'' diyen Dilan Çiçek Deniz fena yakalandı !

Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen 2014 Türkiye Güzeli Dilan Çiçek Deniz'i sosyal medya affetmedi!

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''Estetik yok'' diyen Dilan Çiçek Deniz fena yakalandı !

Burun ve dişlerine estetik, kaşlarına dövme, göğüslerine silikon yaptıran kraliçenin eski hali pek çok kez paylaşıldı.

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''Estetik yok'' diyen Dilan Çiçek Deniz fena yakalandı !

ESTETİK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
'Çukur'da 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, estetikli olduğu iddialarını net bir şekilde yalanlamıştı.

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