''Estetik yok'' diyen Dilan Çiçek Deniz fena yakalandı !
Estetik yaptırmadığını söyleyen Dilan Çiçek Deniz'in eski fotoğrafları olay oldu.
2014 Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz (23) hiç estetik operasyon geçirmediğini söylemişti ama sosyal medyada dolaşan fotoğrafları onu ele verdi
Hiç estetiğinin olmadığını söyleyen 2014 Türkiye Güzeli Dilan Çiçek Deniz'i sosyal medya affetmedi!
Burun ve dişlerine estetik, kaşlarına dövme, göğüslerine silikon yaptıran kraliçenin eski hali pek çok kez paylaşıldı.