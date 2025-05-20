Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Linet'ten yeni açıklama

Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım isteyerek, ''Can güvenliğim yok'' dedi. Gözyaşlarına hakim olmayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve endişeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum."