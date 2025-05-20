Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Linet'ten yeni açıklama
İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet'e yönelik protestolar devam ediyor. Sahne alacağı mekanda konser öncesi protesto edildiğini gözyaşlarıyla duyuran şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım istedi.
İsrail asıllı şarkıcı Linet, konser öncesinde sahne alacağı mekanda bir grup tarafından protesto edildi. Ünlü şarkıcı konserini iptal ederek arka kapıdan mekanı terk etmişti.
Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım isteyerek, ''Can güvenliğim yok'' dedi. Gözyaşlarına hakim olmayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve endişeyi şu sözlerle dile getirdi:
"Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum."
Yaşananların ardından Linet, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Sanat hayatım boyunca, dili, dini, kimliği ne olursa olsun herkese aynı vicdanla yaklaştım. Terörün, şiddetin ve sivillere yönelik her türlü saldırının karşısındayım. Duruşum hiçbir zaman değişmedi. İki yıl önce yaptığım bir paylaşım, bağlamından koparıldı. Sanki Filistin halkına karşı bir tavırmış gibi sunuldu."