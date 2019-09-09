Cüneyt Arkın yıllar sonra ortaya çıkan kızıyla olay oldu! İşte sı
Cüneyt Arkın'ın 1966'da dünyaya gelen kızı Filiz yıllar sonra ortaya çıktı. Filiz Canlı'nın bir de Defne adında bir kızı var. Cüneyt Arkın'ın magazin dünyasından sakladığı kızı Filiz Canlı ve torunu Defne Canlı hayranlarını bile şaşkına çevirdi.
Cüneyt Arkın' ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yaptı, 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları oldu. Cüneyt Arkın'ın 53 yaşındaki kızı Filiz Canlı'nın 12 yaşında bir de kızı var.
Ancak Cüneyt Arkın kızı ve torunu ile yıllardır görüşmüyor. Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızına dair detaylar sosyal medyada ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın kızı ve torunu....
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