CZN Burak hakkında bilinmeyen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak lakaplı Burak Özdemir hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak hakkında ortaya çıkan
gerçeği duyanlar çok şaşırdı. CZN lakabıyla tanınan ve Hatay
Medeniyetler Sofrası adlı restoranların sahibi olan Burak Özdemir yaptığı
sosyal medya paylaşımlarıyla ününe ün katmıştı.
37 Milyondan fazla
Instagram takipçisi bulunan ünlü ismin paylaşımları büyük bir kitle
tarafından takip ediliyor. Öte yandan CZN lakabının ne anlama geldiği herkes tarafından merak ediliyordu. İşte o ismin gerçek anlamı...
CZN Burak'ın CZN Lakabının Anlamı Ortaya Çıktı!
Cristiano Ronaldo, Dani Alves ve Marcelo gibi dünyaca tanınmış futbolcularla
bir araya gelip Hatay Medeniyetler sofrasında bu isimlere yemek yediren CZN
Burak'ın isminde bulunan CZN lakabının gerçek anlamı ortaya çıktı.
Ünlü ismin takipçileri tarafından bu lakabın ne olduğu yada neyin kısaltması
olduğu araştırılıyordu. CZN Burak bu lakabın ne anlama geldiğini kendisi
açıkladı.