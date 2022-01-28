CZN Burak'ın eski halinden eser kalmadı! Adeta eridi
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, fazla kilolarından kurtuldu. Son halini paylaşan CZN Burak'ın değişimi dikkat çekti.
Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.
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Instagram'da 30,9 milyon takipçiye ulaşan Burak Özdemir, son paylaşımında Tajikistan'a açtığı restoranının haberini duyurdu. Ünlü ismin paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu.
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Adeta iğne ipliğe dönen Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Adeta erimişsin" yorumları yapıldı.
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