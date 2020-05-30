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  3. 30 Mayıs 2020 13:05

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' klibinde bir araya geldi. Klipte neden yer almadığı merak konusu olan Dağhan Külegeç'ten açıklama geldi.

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı

Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' klibinde bir araya geldi. Klipte neden yer almadığı merak konusu olan Dağhan Külegeç'ten açıklama geldi.

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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı

Instagram'da Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katılan Dağhan Külegeç, 'Kavak Yelleri' oyuncularının yıllar sonra bir araya geldiği Pinhani klibinde neden oynamadığı sorusunu yanıtladı.

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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı

"Öncelikle klip olayı Pinhani'nin değil, 'Kavak Yelleri'nin yönetmenlerinden Jale (İncekol) Hanım'ın düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç'in sette İncekol'a sandalye fırlatıp seti terk ettiği öne sürülmüştü.)"

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Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı

"Benim için çok zor bir dönemdi 'Kavak Yelleri'. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Bu iletişimsizlikte daha çok benim payım var. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."

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