Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı

"Benim için çok zor bir dönemdi 'Kavak Yelleri'. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Bu iletişimsizlikte daha çok benim payım var. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."