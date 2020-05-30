Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde neden oynamadı
Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' klibinde bir araya geldi. Klipte neden yer almadığı merak konusu olan Dağhan Külegeç'ten açıklama geldi.
Bir döneme damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' klibinde bir araya geldi. Klipte neden yer almadığı merak konusu olan Dağhan Külegeç'ten açıklama geldi.
Instagram'da Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katılan Dağhan Külegeç, 'Kavak Yelleri' oyuncularının yıllar sonra bir araya geldiği Pinhani klibinde neden oynamadığı sorusunu yanıtladı.
"Öncelikle klip olayı Pinhani'nin değil, 'Kavak Yelleri'nin yönetmenlerinden Jale (İncekol) Hanım'ın düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç'in sette İncekol'a sandalye fırlatıp seti terk ettiği öne sürülmüştü.)"