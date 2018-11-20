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  3. 20 Kasım 2018 13:58

Dakota Johnson'dan sevişme sahnesi itirafı: Pişman değilim

Cinsel içerikli sahneleriyle olay olan Grinin Elli Tonu filminin güzel oyuncusu Dakota Johnson, sevişme sahneleri için "pişman değilim" dedi

Dakota Johnson'dan sevişme sahnesi itirafı: Pişman değilim

Yeni filmi Suspiria için bol bol kameralar karşısına geçen genç oyuncu Dakota Johnson, sansasyonel film serisi Grinin Elli Tonu'ndaki sevişme sahneleri hakkında konuştu.

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Dakota Johnson'dan sevişme sahnesi itirafı: Pişman değilim

Güzel yıldız filmin çekildiği dönemlerde canlandırdığı Anastasia Steele karakterinin rolüyle ilgili zorlukları ara sıra dile getirmişti.

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Dakota Johnson'dan sevişme sahnesi itirafı: Pişman değilim

Aradan yıllar geçtikten sonra Anastasia Steele karakteriyle ilgili yeniden konuştu.

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Dakota Johnson'dan sevişme sahnesi itirafı: Pişman değilim

"Sevişme sahneleri için pişman mısınız?" sorusuna "Hayır, pişman değilim." cevabını verdi.

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