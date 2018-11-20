Dakota Johnson'dan sevişme sahnesi itirafı: Pişman değilim
Cinsel içerikli sahneleriyle olay olan Grinin Elli Tonu filminin güzel oyuncusu Dakota Johnson, sevişme sahneleri için "pişman değilim" dedi
Yeni filmi Suspiria için bol bol kameralar karşısına geçen genç oyuncu Dakota Johnson, sansasyonel film serisi Grinin Elli Tonu'ndaki sevişme sahneleri hakkında konuştu.
Güzel yıldız filmin çekildiği dönemlerde canlandırdığı Anastasia Steele karakterinin rolüyle ilgili zorlukları ara sıra dile getirmişti.