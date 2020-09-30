Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imaj değiştirdi

Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, "Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü. Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken, bazıları da eleştirdi.