Damla Ersubaşı boşandıktan sonra imaj değiştirdi
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'den boşanır boşanmaz imajını değiştirdi.
Oyuncu Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser'den iki hafta önce boşanmıştı.
Bir dönemin ünlü dizisi 'Sihirli Annem' ile şöhreti yakalayan Ersubaşı, ayrılıktan sonra soluğu kuaförde aldı.
Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, "Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü. Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken, bazıları da eleştirdi.