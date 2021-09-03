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  4. Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı?

Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı?

MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin bugünkü bölümünde ise 3 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna yer almadı.

MasterChef'te Danilo Şef'in olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi.

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Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi

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Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı.'' açıklaması yaptı.

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Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor.

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