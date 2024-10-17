Danla Bilic ölümden döndü
YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic ölümden döndüğü "at" kazasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile kısa süreli yaşadığı aşkla gündemde olan fenomen Danla Bilic bu defa yürekleri ağızlara getirdi.
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Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi.
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Bir süredir at biniciliği eğitimi alan Danla Bilic, ata bindiği sırada düştüğü anları takipçileriyle paylaştı.
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Bilic'in yayınladığı attan düşme videosu kısa sürede gündem oldu.
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