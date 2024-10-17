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Danla Bilic ölümden döndü

YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic ölümden döndüğü "at" kazasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Danla Bilic ölümden döndü - Resim: 1

Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile kısa süreli yaşadığı aşkla gündemde olan fenomen Danla Bilic bu defa yürekleri ağızlara getirdi.

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Danla Bilic ölümden döndü - Resim: 2

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son paylaşımıyla yürekleri ağza getirdi.

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Danla Bilic ölümden döndü - Resim: 3

Bir süredir at biniciliği eğitimi alan Danla Bilic, ata bindiği sırada düştüğü anları takipçileriyle paylaştı.

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Danla Bilic ölümden döndü - Resim: 4

Bilic'in yayınladığı attan düşme videosu kısa sürede gündem oldu.

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