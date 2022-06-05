Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin'in romantik anları

Fenomen Danla Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini birkaç ay önce noktalamıştı. Birlikteliklerine yeniden şans verme kararı alan Danla Bilic ile Yusuf Engin, soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Demirbükü Koyu'nda görüntülenen aşıklar, denizde romantik dakikalar yaşadı.