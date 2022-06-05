Danla Bilic ve sevgilisi Yusuf Engin'in romantik anları
Fenomen Danla Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin denizde aşka geldi.
Fenomen Danla Bilic, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini birkaç ay önce noktalamıştı. Birlikteliklerine yeniden şans verme kararı alan Danla Bilic ile Yusuf Engin, soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Demirbükü Koyu'nda görüntülenen aşıklar, denizde romantik dakikalar yaşadı.
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Kısa bir ayrılık sürecinin ardından 'Aşk yeniden' diyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin, tatil sezonunu açtı.
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İkili, önceki gün Demirbükü Koyu’nda objeltiflere yansıdı.
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DENİZDE ROMANTİK ANLAR
Denizin keyfini çıkaran Yusuf Engin, sevgilisinin de suya girmesini istedi.
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