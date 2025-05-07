Danla Bilic'e eski sevgili şiddetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

B.Ç. olayın yaşandığı spor kulübüne ders için gittiğini, Bilic’in orada olduğunu bilmediğini, sadece selam vermek istediğini söyleyen B.Ç., Bilic’in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine sinirlenip sadece omzunu ittiğini, yere düşürmediğini, tokat ya da yumruk atmadığını ifade etmişti. Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Biliç'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.