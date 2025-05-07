Danla Bilic'e eski sevgili şiddetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından darbedildiğini açıklamış ve olayın ardından eski sevgilisi tutuklanmıştı. Danla Bilic'in şiddete uğradığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen N.D.A.(30) İstanbul Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edilmişti. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Olay sonrası Denizli'de yakalanarak gözaltına alınan B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
B.Ç. olayın yaşandığı spor kulübüne ders için gittiğini, Bilic’in orada olduğunu bilmediğini, sadece selam vermek istediğini söyleyen B.Ç., Bilic’in kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine sinirlenip sadece omzunu ittiğini, yere düşürmediğini, tokat ya da yumruk atmadığını ifade etmişti. Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Biliç'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.
Danla Bilic ise olay sonrasında sosyal medyadan darp fotoğrafını paylaşup "Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu" demişti.